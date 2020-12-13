中國經濟：智庫指經濟呈復甦態勢　惟消費未返疫前水平

內地媒體報道，中國國務院發展研究中心副主任張軍擴表示，當前消費需求不足的問題嚴重，消費者信心指數一直沒有能夠恢復到疫前水平，這主要與疫情影響下居民收入增長放緩有關。

張氏於演講時表示，當前中國經濟形勢總體來說喜中有憂，雖然呈持續穩定恢復態勢，但經濟運行中仍存不少弱點。這些問題首先是經濟恢復不平衡，有效需求不足，疫情影響下居民收入增長放緩，使消費需求疲軟。首三季全國居民人均可支配收入增幅，雖然有增長，但實際增幅只有0.6%。受收入增幅下滑的影響，消費者信心指數一直沒有能夠恢復到以前水平。

他續指，經濟增長分化現象嚴重，科研服務、租賃、商務服務等行業銷售收入保持雙位數增長；但航空運輸、住宿、餐飲、文化娛樂等服務消費行業銷售收入則是降幅雙位數以上。

此外，民間投資和製造業投資不足，出口需求方面，雖然今年首11個月出口按美元計增長2.5%，但剔除防疫物資出口大增等特殊因素，形勢並不樂觀。目前海外疫情仍然嚴峻，部分訂單因而轉移到中國。張氏認為，當已開發國家經濟復甦後，中國出口可能再次承受壓力。

另外，他坦言就業問題也相對嚴重。9月城鎮調查失業率按年升0.2%，重點群體失業率均高於去年同期，特別是大學畢業生失業，比往年明顯提高。

他又表示，疫情加大了各國對產業鏈自主可控的重視程度，拜登政府上台後，短期中美關係在一些方面可能會有所緩解，但長期很難根本改觀。

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