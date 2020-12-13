中國經濟：中汽協料明年汽車總銷量按年增4%

內地媒體報道，據中國汽車工業學會(中汽協)發表的《2021年中國汽車市場預測報告》顯示，2021年內地汽車總銷量預計將達2,630萬輛，按年增約4%。其中，乘用車銷量2,170萬輛，按年增7.5%；商用車銷量460萬輛，按年減10%；新能源汽車銷量180萬輛，按年增40%。

至於今年，中汽協估計，2020年全年內地汽車市場總銷量預計將達2,530萬輛，按年少減2%，其中，乘用車銷量預計2,020萬輛，按年減少6%；商用車銷量510萬輛，按年增18%；新能源汽車銷量130萬輛，按年增8%。

中汽協副總工程師許海東表示，2021年內地汽車市場將迎來發展機遇，包括宏觀經濟將持續穩定恢復、地方政府將繼續推出刺激汽車消費政策、新冠疫情防控繼續保持良好效果和企業將繼續保持促銷熱情等，但是還必須清醒地認識到，國際形勢錯綜複雜、海外疫情不穩定因素，也將對內地汽車市場產生影響。

中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒稱，今年是內地汽車市場經歷的不平凡的一年，汽車銷量有望超過2,500萬輛，按年減幅可能收窄到2%以內，好於年初預期。他續指，內地汽車行業將於「十四五」期間經歷一輪轉型升級，電動化、智能化、網聯化成為汽車產業發展的新機遇。經過本輪升級的內地汽車產業，將更加具備國際競爭能力，內地汽車市場也將迎來更好的發展期。2021年內地汽車市場將呈現緩慢增長態勢，未來5年將穩定增長，2025年汽車銷量有望達3,000萬輛。

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