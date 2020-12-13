傳日立擬出售白色家電業務　代價23.4億元

外媒報道，日立(Hitachi)表示正計劃以3億美元(約23.4億港元)代價，將包含洗衣機、雪櫃、冷氣機等白色家電業務，出售予土耳其家電龍頭Arcelik。

報道指，日立80%的家電銷售額來自國內，海外家電業務主要集中在中國及東南亞地區，價值約5億美元；Arcelik則主攻歐洲及非洲市場。兩者合作將有助於加速拓展品牌的海外銷售，提高利潤。

知情人士稱，上述交易有望接下來幾周達成協議，但目前尚不確定最終協議，談判有可能破裂。此外，報道指出此舉反映日立近來正在精簡化自家業務，該公司於9月時退出英國核電站項目，近期亦出售日立金屬等。

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