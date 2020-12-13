上車客419.8萬購荃灣中心減價盤

美聯鍾家豪表示，荃灣中心本月交投乍旺，暫已錄6宗買賣，最新成交為16座高層E室，實用面積329方呎，開價438萬港元，減價至419.8萬元售出，呎價12,760元。原業主1998年6月以134萬元入市，現轉售帳面獲利285.8萬元，升值約2.1倍。

他指出，新買家為上車客，昨日睇樓後，今日便作出決定。荃灣中心本月平均實用呎價13,167元，按月輕微回落約2%。

此外，荃景圍屋苑業主叫價普遍比上個月減約5%，令成交量上升，本月已暫錄11宗成交，較11月全月僅相差1宗。

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