標普料明年石油需求增加　OPEC市佔將回升

標普全球普氏(S&P Global Platts)日前發表預測，明年石油需求將會上升，惟未能夠重返2019年疫情前的水平；另相信石油輸出國組織(OPEC)可能從美國頁岩油生產商手中重奪市場佔有率。

該行分析師Chris Midgley表示，該行對油市反彈的長期前景樂觀，因而上調2021年展望，短期而言卻未許樂觀，原因是歐美等地疫情升溫下再度實施封城令，削弱假日季節需求。此外，由於航空旅遊大減，燃料需求疲弱。

標普全球普氏數據顯示，明年石油需求預計將反彈約每日600萬桶，美國頁岩油產量預計減少約每日100萬桶，這現象可讓重啟閑置產能的中東及其OPEC夥伴國重獲市場佔有率。上述展望是假設全球國內生產總值(GDP)將會恢復，並於2021年下半年加速增長。

Midgley補充，更高比例的原油供應來自動盪地區，意味着如果有「外交失誤」就可能擾亂供應，加劇油價波動。

對於布蘭特期油前景，該行預計短期將回落至每桶40美元附近，但於2021年會升見50美元。國際油價上周五(11日)下挫，紐約1月期油收報每桶46.57美元，跌21美仙或0.45%；布蘭特2月期油收報每桶49.97美元，跌28美仙或0.56%。

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