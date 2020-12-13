中國經濟：政府將加強行業監管　促進信用評級發展

人民銀行組織召開信用評級行業發展座談會，總結了近年來信用評級行業發展情況和有關問題，交流借鑑國際評級機構業務開展的經驗，研究討論了進一步規範發展中國信用評級行業的措施。

人民銀行副行長潘功勝指出，信用評級是債券市場的重要基礎性制度安排，關係到資本市場健康發展大局。近年中國評級行業在統一規則、完善監管、對外開放等方面取得長足進步，但也存在評級虛高、區分度不足、事前預警功能弱等問題，制約了中國債券市場的高質量發展。評級行業應認真總結經驗教訓，堅持職業操守，勤勉盡責，努力提高評級能力，提升評級質量。監管機構、發行人、投資人等各方應各盡其責，共同推動中國評級行業健康發展。

潘強調，人民銀行將會同相關部門共同加強債券市場評級行業監督管理，強化市場紀律，推動我國評級技術的進步、提高評級質量，提升信用等級區分度，進一步推動評級監管統一，真正發揮評級機構債券市場「看門人」的作用，促進評級行業高質量健康發展。

座談會會議由人民銀行潘功勝主持，發展改革委、銀保監會、證監會相關部門和交易商協會負責人，以及市場評級機構、發行人、投資者代表參加會議。

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