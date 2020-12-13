新冠肺炎：傳埃克森美孚德州再裁員700人

新冠肺炎重挫全球石油需求，各地石油巨頭相繼裁員止血。外媒報道，埃克森美孚(Exxon Mobil)最近傳出將裁減其在美國德州休斯敦地區逾700名員工。

報道引述美國德州勞工委員會通報指出，埃克森美孚已向德州勞工部門申請，計劃將在明年2月2日前辭退該地區共722名員工。

埃克森美孚早前曾表示，為因應油價暴跌對該公司經營的困境，計劃裁減其全球15%員工。而該公司於11月底已宣布裁減其在加拿大地區300個工作職位。

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