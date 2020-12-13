新冠肺炎：今年全球公司債違約按年飆2倍　中國情況惹關注

新冠肺炎疫情重挫經濟，拖累企業業績下滑，甚至債台高築。根據統計，截至2020年公司債違約按年飆升2倍，中國公司債券違約狀況更持續蔓延。

外媒引述標準普爾全球(S＆P Global)數據顯示，於2020年，美國的違約率按年增長80%，達到143個；歐洲違約率則增長2.8倍，達到42個；包含中國的新興經濟體違約率升至30%，達到28個。雖然違約總數仍低於2009年，整體違約率自2010年以來首次超過5%。

近期中國許多大型企業公司債紛出現違約危機，自11月以來，已延遲或註銷的公司債券總額超過2,000億元人民幣，永城煤電及清華紫光等國企債券違約更為矚目。歐美方面，美國最大連鎖百貨商店之一的JC Penney已破產，英國服裝公司Topshop的母公司Arcadia Group亦已於11月破產。

整體來看，全球已有223個企業爆出公司債違約，較2019年飆升2倍。其中60%來自四個行業，包括能源產業、消費品、媒體及休閒業，以及零售產業。

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