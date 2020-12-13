新冠肺炎：德國擬自周三起關閉大部分商店

為抑制新冠疫情蔓延，外媒報道，德國擬自本周三(16日)起至明年1月10日關閉大部分商店，市場相信這項措施目的是避免疫情在聖誕節及新年期間傳播。

報道引述德國所擬定的草案，「封城」期間將只允許諸基本商店保持營業，如超級市場、藥房及銀行等。此期間內學校將關閉，並要求雇主暫停營業或讓員工在家工作。

德國已有一部分地區封鎖了6個星期，酒吧及餐館均關閉，商店、學校仍然開放，但隨着疫情嚴峻，有些地區已經採取了更嚴厲管制措施。

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