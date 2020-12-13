美國IPO火熱 貝萊德CEO警告：高定價或不可持續
2020年12月13日 17:25
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貝萊德行政總裁芬克提醒投資者，面對熱爆的美國新股市場應當保持謹慎。
美國新股市場熾熱，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)對IPO市場發出預測，稱過高的IPO定價「不可持續」，未來可能會發生很多「事故」。
他提醒投資者，面對當前熱爆的環境應當保持謹慎，一些IPO定價處於最終「不可持續」的水平，預警未來可能會有很多事故發生。他質疑市場對於這些公司的前瞻增長率是否定價過高。但未有指明是哪家公司。
統計顯示，今年以來在美上市公司累計融資金額超過1,400億美元，超越1999年所創的年度最高融資紀錄1,070億美元。上周，DoorDash和Airbnb兩家公司股價在上市首日大幅飆升，後者首日股價上漲逾一倍，被稱為今年最火熱的美國新股。
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