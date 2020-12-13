航空公司生意來了！全球需1.5萬架次貨機運輸疫苗

內地媒體報道，美國食品與藥物管理局上周五(11日)批准了輝瑞和德國生物新技術公司聯合研發的新冠疫苗的緊急使用授權申請。

隨着全球新冠疫苗陸續從研發過渡到量產，在新冠疫情中受到嚴重打擊的航空業，迎來疫苗運輸的世紀使命。有研究顯示，預計新冠疫苗問世後，全球範圍內的需求將超過100億劑，這需要約20萬次托盤裝運、約1,500萬次冷卻箱運送，以及約1.5萬架次滿載的波音747全貨機行動起來。

受新冠疫苗利好消息刺激，近期A股市場航空運輸股迎來反彈，國內航空公司也在為運送疫苗積極準備。

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