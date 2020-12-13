武漢K11Art Mall正式開幕

集團行政總裁兼K11集團創辦人鄭志剛表示，武漢 K11 Art Mall II館的開幕，是集團在大中華區建立文化零售地標的又一里程碑。這個新地標呈現了K11將文化藝術完美融合到商業和零售環境之中的品牌精神，並滿足了當代消費者對這個模式的接受及追求。

他續說：「隨着我們進入疫情後的新常態，該新項目將啓發華中地區的租戶、藝術家、創意人才、合作夥伴、消費者，以及更廣泛的社區之間的進一步合作，武漢K11 Art Mall

II館的開幕恰逢其時。」

武漢K11地處城市內環核心，解放大道與利濟北路交匯處，總建築面積約24.7萬平方米，涵蓋8.6萬平方米的K11 Art Mall、5.6萬平方米的K11 ATELIER辦公樓，及K11旗下首個室外休閒步行街AVENUE 11。

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