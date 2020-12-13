內地自研半導體再受挫 傳海芯集成建廠停滯

資料顯示，今年2月廣州南沙經濟技術開發區規劃和自然資源局公開掛牌出讓用地使用權，要求競買人在標得土地後須以IDM(垂直整合製造)模式，建設8吋晶圓廠和晶片生產線，以及12吋晶圓廠和生產線。

3月該地競標活動結束，最終報價為7,218萬元人民幣，報價人為南沙開發集團、深圳芯信、南沙云芯投資、融美投資等4家公司。4家公司在3月11日成立海芯集成，資本額為10億元人民幣。

根據海芯集成的簡介，該廠在完工後，將生產功率器件、MOSFET、IGBT、數模混合、微機電、單片機等產品，預計年產8吋晶片42萬片、12吋晶片8萬片。

不過，海芯集成從宣布動工至今僅僅9個月就傳出停擺消息，很可能成為中國半導體建設的爛尾項目之一。

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