二手業主減價吸客！十大屋苑兩日22宗成交創7周新高

中原地產指出，十大屋苑於周六、日錄得22宗成交，按周再升15.8%，連升3周，並創7周同期新高。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第4波疫情持續，政府收緊禁聚令，發展商放慢推盤步伐，令一手新盤斷層，客源流向二手。在疫情下，市民雖減少睇樓活動，但置業信心不減，積極尋覓平價筍盤，二手業主見疫情持續，亦願意減價，成功吸客，令二手樓市呈價跌量升局面，相信情況將持續一段時間。

港島區3個指標屋苑均有交投，該公司趙鴻運稱，期內鰂魚涌太古城錄1宗成交，單位為青松閣高層E室，實用面積922方呎，三房連套房間隔，原開價1,738萬港元，減至1,700萬元成交，實用呎價18,438元。屋苑本月累錄11宗成交，平均實用呎價約18,565元。

至於新界區周六、日承接力不俗，該行侯惠良表示，沙田第一城本周末連錄9宗成交，交投暢旺，其中19座中層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，成交價582萬元，實用呎價17,798元。

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