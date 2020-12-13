禹洲建議分拆禹佳生活服務上市

禹佳生活服務上周五(13日)已向聯交所遞上市申請，由中銀國際及海通國際任聯席保薦人。

初步文件顯示，該公司專注於海峽西岸地區和長江三角洲地區的物管企，截至今年6月底，盈利按年增42.56%至3,718.5萬元。收入按年增15.25%至2.74億元人民幣(下同)，當中佔八成的物業管理服務業務，收入半年升21.59%至2.13億元。

截至9月底，物業管理服務業務的已訂約總建築面積約為2,620萬平方米，當中由母企禹洲集團獨自開發或者與其他房企聯合開發的物業，佔超過88%。

集資所得擬用於選擇性戰略投資及收購、進一步發展增值服務、升級該公司Yujia UPlus智能平台、吸引及培養人才，以及一般業務運營及營運資金。

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