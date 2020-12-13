數字王國折讓16%配股　夥新股東組合營

數字王國( 00547 )擬按每股0.05港元，較上周五收市折讓12.28%，向資深傳媒企業家及投資者Clive Ng Cheang Neng所擁有的HLEE Finance S.à.r.l，配售68.14億股新股，相當於擴大後股本16.67%。公司預計淨籌3.4億元，當中擬將1.87億元與新股東組建合營企業、1.03億元用於發展集團之媒體娛樂分部，其餘作一般營運資金。

新股東入股後，雙方擬於盧森堡註冊成立合營企業，以發展或投資以歐洲及北美洲為基地之媒體娛樂業務，並按公司可接納之條款利用集團之虛擬人及其他技術；及由合共持有不少於當時已發行股份總數70%之合營企業股東不時批准之其他業務。數字王國及HLEE Finance S.à.r.l的附屬公司分別持股60%及40%，各出資1.87億元及1.25億元。

數字王國解釋，雙方對於集團在歐洲市場可享之機遇及發展潛力抱有共同願景，認購事項及合營企業組建協議，為公司提供機會向認購人籌集資金並與其共同投資，從而善用集團在虛擬實境製作、虛擬實境技術服務及其虛擬人物技術方面之專業訣竅及經驗發展歐洲市場。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020