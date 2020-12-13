全球經濟縮影！美德墨西哥已陷「戰時狀態」

疫情自今年爆發以來，已被視為堪比二次世界大戰後，最嚴重的全球經濟災難，讓人類社會面臨前所未有的恐慌，看似毫無未來的產業和經濟暗淡，令許多人感到煩惱，無論是生活習慣、職場發展、家庭破裂、生離死別等，無不受到煎熬，使外國媒體索性直言：「我們正處於戰時狀態。」

事實上，以美國紐約為例，2019年之前可說是全球最熱門的旅遊地點之一，每天有過百萬人次到訪，但疫情爆發後，所有熱門景點門可羅雀，恍如隔世，紐約市失業率更達16%，是美國其他地區的兩倍有多，預計今年薪俸稅收入將減少20億美元(約156億港元)，加上僅三分之一酒店有人入住、曼哈頓房屋閒置率達頂峰，許多人都從未預料過。不少經濟指標已表明，紐約將面臨長期金融危機，為1970年代迄今最嚴重。

這一年來，紐約鬧區的酒店業失去了44%工作機會，對稅收產生了災難影響。專家強調，紐約收入3大支柱是銷售、個人收入和財產稅，而銷售是最被牽連，第二季相關收入下降了35%、年初至今跌了15%。更不堪的是，目前打工仔要重新回到辦公室工作的機會似乎仍很遙遠，因調查發現，只有25%僱主期望年底前讓員工「親身返工」，逾半料明年7月才能重回辦公室。

【墨西哥】

墨西哥最新宣布，由於病例激增，首都墨西哥市政府表示，市中心和鬧區商店暫時必須在下午5時關閉，降低染疫風險。墨西哥市和周圍都會區是墨西哥疫情重災區，最近幾周新增確診病例已創新高，政府估計疫情將持續惡化到明年1月。

墨西哥市市長Claudia Sheinbaum說，全市目前處於「緊急狀態」。根據遏制疫情措施，城內歷史中心區的「非必要」商店必須在下午5時關閉，與墨西哥零售商協會(ANTAD)有關的商店每周一將暫停營業。

【德國】

為抑制新冠疫情蔓延，外媒報道，德國擬自本周三(16日)起至明年1月10日關閉大部分商店，市場相信這項措施目的是避免疫情在聖誕節及新年期間傳播。

報道引述德國所擬定的草案，「封城」期間將只允許諸基本商店保持營業，如超級市場、藥房及銀行等。此期間內學校將關閉，並要求雇主暫停營業或讓員工在家工作。

德國已有一部分地區封鎖了6個星期，酒吧及餐館均關閉，商店、學校仍然開放，但隨着疫情嚴峻，有些地區已經採取了更嚴厲管制措施。

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