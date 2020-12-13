港股前瞻：周一料低開逾260點　短線乏力炒上

港股收爐在即，恒生指數最近兩周維持於26,000點水平未見突破。市場關注英國脫歐貿易談判及美國救市計劃「大限」殺到，專家預料，大市缺乏利好消息刺激，向上動力不大。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，從消息層面上，英國與歐盟的貿易談判、中美關係及救市方案等，利淡利好消息互相拉鋸，將制約港股升幅。他相信，資金仍會湧入新股市場，本周維持「炒股不炒市」，恒指短線仍難擺脫26,000至27,000點上落的悶局。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興看法相對樂觀，認為在疫苗消息帶動下，港股未來兩周有望突破兩萬七點關，惟大市近兩月的累積升幅已頗多，加上整體股份表現算不俗，料基金今年「粉飾櫥窗」的效應或較以往弱，港股難於年底前重越28,000點關。

著名股票策略師、富瑞股票策略全球主管Christopher Wood在報告指出，受惠於各地央行貨幣政策維持寬鬆，及環球貿易活動恢復，亞洲經濟明年可迎來大幅反彈。股市方面，基於MSCI亞洲(日本除外)指數目前已跑贏美股標指逾一成，相信整體亞洲股票跑輸美股多年後已經見底。

中央日前提「需求側改革」，植耀輝相信內需股有炒作機會。基於傳統消費旺季將至及政策利好，鄧聲興同看好內需板塊表現，其中，大型品牌內需股料受惠於消費升級，可看高一線。

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