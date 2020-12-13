向世界錢進：80後港人移居加拿大　最大問題竟然係...

Davin因出差結緣溫哥華，並逐漸喜歡上當地的環境和生活。圖為加拿大主要葡萄酒產區Okanagan Valley。

加拿大一向是香港人移民的集中地，其中氣候溫和的溫哥華更深受華人熱愛。常言道：「有華人居住的地方，樓價必定會炒升！」是故溫哥華10多年來樓價大漲小回，當地人的負擔加劇。80後港人Davin為改善生活移民溫哥華，但依然要面對跟香港一樣長升長有的樓價。

Davin碩士畢業後一直在航運業工作，因工作關係到溫哥華出差，逐漸認識和喜歡上這裏的環境和生活。由於他和太太認為香港的生活環境和負擔，未必適合組織家庭和小孩的未來成長，所以決定去年由香港搬到溫哥華生活。

【溫哥華一房月租逾萬元】

他表示，溫哥華的樓價近15年一直上升，即使2008年金融海嘯也只帶來短暫的影響。不過以金額計，溫哥華的樓價仍低於香港。視乎地區和質素，二手市場可以買到800至1,100加元(約4,840至6,660港元)一平方呎的物業，新樓則大概每方呎1,300至1,500加元(約7,870至9,080港元)。

至於租金，約500方呎的一房單位月租1,700至1,800加元(約10,290至10,900港元)，而約700方呎的兩房單位的月租約2,200加元(約13,320港元)。他認為在溫哥華做租客較香港有更多保障和穩定，因政府有租金加幅管制，以及其他保障租客權利的規定。

現時在加拿大多倫多居住的外匯專家李焜明(Joseph)稱，加拿大樓價年內繼續升溫，今年10月整體樓價與去年同期比較，已升近11%，當地人也感難以負擔，令政府現正計劃在下一個財政年度擴大向海外買家加徵稅項。

Davin指出，溫哥華是加拿大最溫暖的城市之一，冬季下雪日子約10日，較加拿大中部和東岸少，夏季則氣候乾爽，平均溫度攝氏20度左右，開風扇已經足夠。這裏有低密度居住環境和良好空氣質素，城市綠化做得不錯，周圍都是櫻花樹和楓樹，每區也有不少公園、湖泊、跑步/單車徑、各式各樣公共運動場地，不愁找不到地方做運動。

要適應這裏的生活不難，因溫哥華自90年代開始積聚了幾十萬華裔移民，當地有很多華人超級市場、酒樓、茶餐廳等，港人在生活上較易適應。再者，不論在工作和生活上，他遇到的加拿大人和不同種族的移民都很願意互相了解和幫忙，相信這與不少人自小在學校已經認識不同膚色、文化、種族的同學有關。

他續分享，溫哥華有類似香港鐵路的天車鐵路系統(Skytrain)和巴士連接大溫哥華地區和核心商業區，加上天車沿線的商場和生活配套正在不斷發展，所以如果住在天車站附近，衣食住行都不是問題。

然而，如果周末外出遊玩、到朋友家作客，或者到Costco(好市多)、Walmart(沃爾瑪)等超市購買家庭用品，自行駕車會更方便直接，且當地的車價和油價也較香港便宜，所以有意移民人士宜先考取駕駛執照傍身。

加拿大10月消費物價指數按年升0.7%。他指如果是外出用餐，午餐人均花費15加元(約90港元)，晚餐則平均20至30加元(約121至181港元)。要注意是西餐廳、酒吧需另加15至20%的貼士，亞洲和華人餐廳的貼士大約10%。

溫哥華有12%的銷售稅，其中一些新鮮食物如蔬果、魚、肉、牛奶等免除其中5%的稅項。如果自行買食材煮食，所需費用可大減。

【最低工資每小時88元】

就業方面，溫哥華的最低工資是每小時14.6加元(約88.4港元)，不過Davin指，實際上這工資在飲食、零售和服務業均未必可聘請到合適員工。至於較年輕的華人和印度人，多選擇從事醫療、護理、物流、資訊科技相關行業。在加拿大工作的好處是當地公司普遍對聘請新移民持開放態度，並強調生活和工作平衡。

Joseph補充，受疫情影響，不少多倫多的商場、娛樂場所、酒店、餐廳等暫停營業，影響相關行業僱員。惟同時也衍生其他行業增聘人手，例如網購平台工作人員、速遞和外賣送遞員、保安人員、超級市場員工、醫護人員、司機、清潔員、藥房僱員、安老院服務員工等。失業人士只要肯做、肯轉行，總會找到臨時或全職就業職位。

【加國設全民醫保 提供免費教育】

加拿大相對優厚的福利保障，是吸引海外人士移居的理由之一。Davin表示，加拿大設有全民醫療保障，醫保計劃包括各項醫療服務、診症、手術、住院費用，個別省份的醫保更擴大至可負擔部分藥物費用。

【每月牛奶金達數百加元】

此外，有小朋友的家庭可按家庭收入和子女年齡，每月發放約數百加元的牛奶金。另加拿大由公立幼稚園開始提供免費教育。

至於加拿大退休金計劃，則從僱員每月收入中扣除部分用作退休金供款，讓他們於退休或失去工作能力等情況下取回資金應付生活需要。另65歲或以上加拿大公民和永久居民可獲取養老金，視乎資產和收入，現時每月最多可獲614.14加元(約3,720港元)。

另加拿大提供就業保險，保障範圍涵蓋失業、患病和養育孩子期間的生活保障。其中，加拿大為合資格父母提供12周產前假以及52周產後假，由父母共同攤分，藉以鼓勵父母共同分擔育兒，期間工資由就業保險提供。

【復甦在即 加元向好】

加拿大9月國內生產總值(GDP)按月增速放緩至0.8%，按年跌3.9%，較市場預期略低。Joseph表示，疫情重創加國今年經濟發展，促使政府和央行持續推出各項紓困措施，不過隨着疫苗研發成功，預期加拿大經濟或會在明年下半年出現報復式的復甦。

【產油活動帶動經濟升溫】

匯市方面，美匯呈弱，加元兌美元匯價近日攀升至逾2年高位，美元兌加元在今月8日盤中低見1.2768。他表示，加拿大11月就業市場數據較美國理想，加拿大央行目前沒有計劃擴大量化寬鬆貨幣政策，以至市場對明年環球經濟復甦的憧憬，令投資者傾向減持視作避險貨幣的美元，轉而投資風險資產，包括加元。再者，當經濟好轉，各國對能源消耗需求增加，加拿大艾伯塔省(Alberta)是主要產油省份，也會帶動加拿大經濟升溫，利好加元匯價走勢。

他預期明年首季美元兌加元在1.245至1.325區間內上落，走勢將視乎宣布勝出美國總統選舉的拜登，上任後會採取怎樣的經濟政策，以及疫苗接種後能否令新冠肺炎確診個案持續下跌。

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