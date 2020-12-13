樓價UPDATES：業主務求盡早租出單位　願意劈價

臨近年尾，放租業主務求盡早租出單位，願意調減租金吸客，長沙灣碧海藍天及西南九龍匯璽近日均錄減租個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭紅山半島棕櫚徑雙號屋，實用面積3,013方呎，四房連雙套房間隔，成交月租170,000港元，實用呎租56.4元。

●灣仔囍匯3座低層G室，實用面積346方呎，開放式間隔，以765萬元連租約易手，實用呎價22,110元。原業主於2013年以663萬元買入單位，持貨7年帳面獲利102萬元。

●柴灣杏花邨6座高層4室，實用面積475方呎，兩房間隔，以830萬元獲承接，實用呎價17,474元。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座中層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，減租約1,700元，以每月租金約1.78萬元租出，實用呎租36元。

●西南九龍匯璽2B座低層G室，實用面積272方呎，開放式間隔，每月叫租1.4萬元，放租約3天即減租約1,500元，成交月租約1.25萬元，實用呎租46元。

●土瓜灣喜築高層E室，實用面積334方呎，一房間隔，以660萬元放售，減價25萬元或約3.8%，終以635萬元沽出，實用呎價19,012元。

●奧運站浪澄灣2座高層D室，實用面積567方呎，兩房間隔，以約1,150萬元放盤 減價約35萬元，以約1,115萬元成交，實用呎價19,665元。

●將軍澳天晉6座低層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，成交價965萬元，實用呎價17,937元。

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新界區

●沙田帝堡城2座低層A室，實用面積556方呎，兩房改為一房間隔，放盤4個月，累減62萬元，以818萬元成交，實用呎價14,712元。

●馬鞍山迎海5座高層E室，實用面積798方呎，三房間隔，以1,268萬元零議價易手，實用呎價15,890元。

●馬鞍山居屋錦禧苑C座中層9室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場成交價660萬元，實用呎價11,913元。

●西貢南邊圍單號全幢村屋，建築面積1,400方呎，三房間隔，以1,180萬元沽出，建築呎價8,429元。

●粉嶺綠悠軒5座高層C室，實用面積629方呎，三房連套房間隔，以735萬元沽出，實用呎價11,685元。

●上水名都1座高層F室，實用面積401方呎，兩房間隔，以月租12,300元獲承租，實用呎租30.7元。

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