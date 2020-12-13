蒙牛旗下入股妙可藍多成為控股股東 涉30億人幣
2020年12月13日 20:32
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被外界稱為「國產奶酪第一股」妙可藍多(600882.SH)公布，蒙牛(02319)旗下內蒙蒙牛按每股29.71元人民幣(下同)，現金認購集團非公開發行的1.009億股，集資不超過30億元，主要用於上海特色奶酪智能化生產加工項目、 長春特色乳品綜合加工基地項目、吉林原制奶酪加工建設項目及補充流動資金等。
完成後，內蒙蒙牛將成為妙可藍多控股股東，持股料由原先5%，增至23.8%。
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