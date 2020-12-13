內地「AAA」企業也違約　人行承諾改革信貸評級問題

內地媒體報道，中國人行副行長潘功勝近日承認，中國信貸評級存在「評級虛高、區分度不足、事前預警功能弱」等問題，人行將連同有關機構，加強債市的信貸評級機構監督管理，以真正落實相關機構在債市中扮演的「看門人」角色。

有關機構「評級虛高」的問題早已被廣泛報道，例如永煤集團獲得中誠信國際的「AAA」最高評級，但在11月初發行10億元人民幣的債券後，隔周即宣布債務違約，當時永煤的評級才被降至屬於垃圾級的「BB」。

永煤集團「爆雷」後，有媒報揭露，中國超過5,000家接受信貸評級的企業中，只有5家被降至「AA」以下，顯示其「虛高」的程度。

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