【悲情樓市】半數私宅估價跌！綠楊嘉湖第一城等最新係...

新冠肺炎疫情持續惡化，二手樓銀行估價取態審慎。東網追蹤20個大型私人屋苑單位，有半數估價按月下挫，以新界屋苑走勢較差，其中，荃灣綠楊新邨及天水圍嘉湖山莊，分別出現2.2%及2.1%跌幅。而沙田第一城則為跌浪最長屋苑，估價連跌4個月，累減約4.9%。

根據滙豐銀行網上資料，有10個屋苑估價錄得跌幅，上述綠楊新邨K座高層單位，實用面積582方呎，最新估價約861萬港元，相比上月初約880萬元，下跌約19萬元。而單位今年8月估價錄約897萬元高位後，就輾轉下滑，至今累跌約4%。

美聯吳彤表示，該屋苑上月錄7宗成交，受肺炎疫苗利好因素帶動，近日連錄3宗成交，令本月暫時成交量增至4宗，其中P座高層4室三房戶，實用面積582方呎，以878萬元易手，呎價15,086元。而現時放盤業主取態較早前回軟，一般有約2至3%議價幅度，如有實客洽購，相信仍有下調空間。

其次是上述的嘉湖山莊樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，估價由上月初約578萬元，回落至本月的566萬元，下跌約12萬元。中原伍耀祖表示，該盤上月錄32宗成交，較10月大減約38%，平均實用呎價亦跌約0.6%至10,608元，主要是筍盤被消化，各區新盤分薄購買力，加上疫情反覆，令二手成交減慢。

【麗港城估少16萬 市區盤最遜色】

而另一個估價跌幅達2%屋苑為茶果嶺麗港城，亦為市區盤當中表現最遜色，該盤18座高層單位，最新估價約781萬元，按月減少16萬元。

以近月走勢而言，指標上車盤沙田第一城估價未能止跌，屋苑16座高層D室，估價由8月初的634萬元，連月下跌至本月初約603萬元，若相比上月初約609萬元，則按月低約1%。

此外，除了半數屋苑估價按月出現跌勢外，其餘10個屋苑當中，佔6個估價沒有變化，其中鰂魚涌太古城及同區南豐新邨，分別連續4個月與5個月維持不變。至於餘下4個估價上升屋苑，以牛頭角淘大花園按月增長約1.4%最多。

【辣招鎖死盤源礙套現 業界籲撤】

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，銀行估價走勢回應了市況表現，第四波疫情爆發後，願意調減叫價的業主增加，而後市仍要視乎疫情發展，但相信短期內估價走勢仍會有調整。

他又稱，對住宅市場未有任何撤辣方案感到失望，現時部分辣招如額外印花稅已不合時宜，鎖死盤源之餘，亦阻礙有資金周轉需要的業主沽樓套現。

【產業署19伙豪宅待租 翠海別墅再劈租3%】

香港整體租賃市場低迷，二手業主紛紛減租，務求將單位盡快租出，而政府產業署放租的豪宅單位亦未見起色，累積待租單位增至19伙，部分物業租金更一減再減。當中港島摩星嶺道翠海別墅A座單位將租金下調2,900元，同時縮短免租期，變相再劈租約3%。

據該署網上資料，現時有9個項目推出市場招租，以何文田衛理苑C座佔5個較多，其次是渣甸山銀霞閣及畢拉山道111號，各有3伙。

上述連環減租的翠海別墅單位為3樓6003室，實用面積約1,707方呎，該單位早於今年7月底推出，當時連車位月租5.77萬元，免租期兩個星期，其後於9月份增至一個月，變相減租約2.1%。而現時每月租金減至5.48萬元，較之前低約5%，呎租約32.1元，但免租期亦削至14天。

另一個最新減租豪宅為何文田衛理苑B座5樓A室，單位實用面積約2,002方呎，屬三房間隔，於10月初時連車位月租為4.58萬元，現時減1,900元，至每月4.39萬元，劈幅約4.1%。至於新增的中半山麥當勞大廈8樓A室，實用面積約2,302方呎，連車位月租7.21萬元，較2018年同廈同面積的3樓B室，還低約6,900元或約8.7%。

【甲廈售價連瀉17個月 累挫近兩成】

政府落實撤回非住宅物業雙倍印花稅，仍無助扭轉香港疲弱的經濟，拖累寫字樓市場。有報告指，整體指標甲級商廈售價連瀉17個月，累挫近20%，而今年首11個月租金則瀉達19%。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，上月份50個指標甲廈售價按月再跌2.1%，單計今年以來已累挫近13%。按區域劃分，上月甲廈跌幅最大為中環，主要是受中環中心連錄低價成交影響，該區平均呎價按月急跌8.5%至約36,614元。金鐘區亦按月跌5.6%至約26,560元。

而今年首11個月，中環區甲廈呎價及呎租均大跌，累積下調幅度分別達19.1%及27.7%，其中租金跌幅為各區最大。至於同期甲廈售價累積跌幅最大地區為東九龍，該區呎價約10,740元，累挫達22.8%。尖沙咀亦下調達18.2%，呎價約12,161元。但灣仔區則上升約3.1%。

報告又指出，11月份甲廈空置率繼續上升，當中，中區(包括上環、中環及金鐘)的空置率高見8.1%，再創2008年金融海嘯後的新高紀錄，東九龍更升至14.7%，屬全港空置最高。

而上月50個甲廈成交量達14宗，創今年5月後的半年最多，按月升幅達1.8倍。該行營運總監翁鴻祥指，甲廈前景仍未明朗，部分業主願意擴大議幅，令上月甲廈交投呈價跌量升。

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