別再胡亂憧憬！油價恐已見頂 因為...

外國傳媒報道，布蘭特期油上周五(11日)收報每桶49.98美元，看升理由包括歐美經濟封鎖不如之前般嚴重、亞洲需求強勁等，惟分析警告，今次升浪更多的是市場資金流入，尤其是原油期貨幾乎是當前市場中最便宜的資產。

根據摩根大通數據顯示，被市場持有的能源期貨合約總額在本月初增加了36億美元，其中主要流入布蘭特及紐約期油，讓國際原油市場出現逆價差現象，也就是由於期貨市場交易火熱，石油商為了符合交割規定而交易短期原油期貨，讓短期原油期貨價格高於遠期的現象。

不過，油價50美元的位置可能已是近期最高位，主因是石油輸出國組織及減產盟友(OPEC+)出台減產計劃至今，已引發部分成員國不滿，如果油價上揚的話，減產計劃就可能變得鬆散，而2月初開始過農曆新年後，亞洲的石油需求也會受到影響。

此外，熱錢湧入也代表原油期貨市場開始出現炒作，值得留意的是今年春天疫情嚴峻時累積的大量石油儲存，目前尚未消耗殆盡。

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