美股前瞻：本周關注美救市、聯儲議息、英脫歐談判

美國財政刺激方案談判未傾妥，加上各州實施新一輪疫情限制措施，美股3大指數上周五(11日)個別發展，道指升47點，收報30,046點。全周計，道指、標指和納指分別跌0.6%、1%和0.7%。市場本周續關注美國國會能否化解分歧、聯儲局議息，以及英國脫歐談判等，勢決定年底前的聖誕升市能否延續。

National Securities策略師霍根認為，影響市場最大的因素是財政刺激方案能否獲通過，因市場已反映兩黨會傾掂數，若預期落空，將令市場非常失望。他又認為，若美國食物及藥物管理局繼批准輝瑞的疫苗後，本周四再批准Moderna的疫苗，會為市場帶來正面作用，但最重要的仍是財政刺激方案。

聯儲局本周將舉行今年最後一次議息會議，面對一旦國會未能達成救市協議，經濟進一步受創，當局可能採取的行動包括擴大每月買債規模、調整所購買美債的年期，或者將有關買債計劃的指引與經濟目標掛鈎。就此，Nuveen全球投資委員會策略師尼克預期，聯儲局首步可能會延長所購買美債的年期，因若擴大整體買債規模，可能會向市場發出不必要的警惕訊號。

另一個潛在風險是明年初舉行的喬治亞州參議院兩個席位最終選舉，若民主黨全取兩席，將成為多數黨，令候任總統拜登易於控制參眾兩院。不過，市場最樂見的是分裂國會，相信這樣可避免一些不利市場的政策落實，例如加稅。

值得留意的是，美國新股市場熾熱，送餐平台DoorDash和短租住宿平台Airbnb上周先後掛牌上市，首日股價分別較招股價飆升86%和逾112%，這令視像遊戲公司Roblox和金融科技初創公司Affirm，均計劃押後上市計劃直至明年初。據悉，DoorDash和Airbnb掛牌首日急飆，意味公司原本可以較高定價籌集更多資金，故一些正準備上市的公司希望檢討定價。

至於歐洲，有傳歐洲監管機構在銀行派息方面可能採取一種比英倫銀行更為保守的策略，正考慮是否只容許實力最強銀行派息，而且派息最多只能相當於前9個月利潤的約兩成。

商品市場方面，紐約期油上周五收報每桶46.57美元，全周累升0.67%，連升6周；現貨金收報每安士1,839美元，周升0.05%。

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