憂慮硬脫歐 市場指英倫銀行仍有機會實施負利率

英倫銀行將緊接聯儲局後，於本周四召開議息會議。雖然英國領先全球開始接種新冠肺炎疫苗，令市場對英國經濟前景趨向樂觀，普遍預期英倫銀行會維持利率0.1厘不變，但仍有部分人士警告，若2021年英國無協議脫歐，該行仍可能考慮實施負利率。

自3月疫情爆發來，英倫銀行基準利率已從0.75厘降至0.1厘。該行在9月會議後透露曾向各大銀行諮詢負利率的可行性，引起外界高度議論，但行長貝利之後又稱沒有實施負利率的打算。

該行在11月會議後維持利率不變，但宣布擴大購債計劃規模1,500億英鎊，暗示該行現階段傾向透過量化寬鬆來振興經濟。

NatWest Markets英國利率策略部門主管Theo Chapsalis表示，之前支持負利率的聲浪逐漸消退，現在大型投資機構焦點都在疫苗，市場聚焦上行風險多過下行風險。但他也提醒，若脫歐談判仍無法達成協議，2021年1月英國無協議脫歐後，英倫銀行將再次考慮負利率。

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