【專訪】華潤置地看好大灣區前景　冀銷售倍增

對於近年內地如火如荼推動大灣區發展，引來房企爭相「插旗」，孔表示看好區內前景，公司計劃今年大灣區銷售達約500億元人民幣(下同)，即佔今年總銷售目標2,620億元的近兩成。而明年是中國第14個5年計劃的開局之年，期望到「十四五」末的大灣區權益銷售額能較現時「翻番」(以倍計增長)。

他並透露，最近連同母企華潤集團啟動招聘，準備在區內施展新一輪投資。華潤集團共提供1,000個工作機會，當中潤置佔近1/5；未來3年，潤置將通過管理培訓生(Management Trainee，MT)和其他現有職位招聘300至400人，至於香港地區招聘數量佔潤置在大灣區招聘總額約一成。

對於未來大灣區布局發展，他指，會沿着「2+3+X」的策略，即重點發展深圳及廣州，以東莞、佛山及惠州為輔，在區內把商業酒店、舊改(舊區重建)、代建等業務覆蓋進一步擴大。他直言，市場發展規模已進入了平緩期，難如以往般高速發展，利潤率下降已是行業趨勢，會透過舊改及公共交通導向開發(TOD)等項目提升毛利率。其中，集團在大灣區內跟進70多個舊改項目，預計逾10個項目在「十四五」期間能陸續轉化，貨值料超過1,500億元。他又預計，往後市場的投資仍會跟着人流聚集在長三角、大灣區、京津冀及成渝區，公司也會主力放在核心城市群。

談及內地監管部門對房企3項財務指標設下「三道紅線」，孔氏表示，潤置未有「踩線」，故新規未構成影響。反觀，部分踩紅線的同業投資力度有所減弱，變相減少競爭對手，相信公司往後尋求外部合作的機會更多，特別是從政府獲取重大項目。

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