【專訪】泡泡瑪特：知識產權是核心　從3個渠道獲取

王氏指，公司主要從發掘藝術家、內部孵化，以及與第三方合作3個渠道獲取IP，形容挑選好的IP如同「星探」，認為「有明星潛質的不一定是長得好看」，而篩選時也不會着重於某一種風格，更看重IP自身的特點和藝術家背後的創造能力。

公司截至今年6月底，營運56個為非獨家IP，獨家的則有25個，另有12個自有IP。王寧指，IP壽命主要取決於內容創作能力、持續且健康及可循環的資源投入等，公司亦會適時淘汰生產力弱的IP。

潮流玩具市場屬於精神消費，他提到，產品有很多變化，包括限量版、聯名款式、跨界合作等。其舉辦的展覽會，如簽名會、現場繪畫等，不但為用戶帶來體驗，也為公司提供了尋找及發現新進藝術家的機會，又預告明年春季將首推自家內容創作的動畫電影，惟僅屬試驗性質，電影只是讓外界喜歡角色的工具之一，日後不一定以這框架為IP加強內容，大量投入於電影方面亦非其發展策略。不過，他不否定以故事內容創造IP的模式，惟認為難度逐步增加，因在資訊愈來愈多，且都市人空閒時間愈來愈少的環境下，更難以此模式接觸用戶。公司正探討「真正好的發展路徑」，坦言其亦是隨着潮流改變一路摸索，一路前行，每個時代對形成、孵化及營運IP均有自己一套方式。

對於市場拓展，他表示，新冠肺炎疫情確實帶來不少開店的好機會，惟公司態度較審慎，今年新增約100家店，與去年相若，強調會按實際情況加減門店。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020