東方日報B1：拜登找數涉3.3萬億累財赤增　資金料湧新興市場

宣稱勝出美國總統選舉的拜登明年1月20日勢入主白宮，之後既要與共和黨角力，亦要應付黨內進步派要求提高社會福利及救濟措施的主張，事關黨內「團結」讓他參選，顯然是要將踢走現任總統特朗普所換來的利益最大化。隨着上任日子漸近，市場已注視日後的拜登政府或走高福利主義，繼而加重財政赤字，在美元持續貶值下，基金正為游資勢加碼流入新興市場作準備。

拜登大選時曾明言，會為每名聯邦學生貸款借款人減債1萬美元，以有關貸款餘額1.6萬億美元、貸款人數約4,300萬人計算，等同約4,300億美元(約3.35萬億港元)或兩成多的欠款會被一筆勾銷。然而，其黨友所要求的是更多！其中，參議院少數黨領袖舒默與年初退出黨內總統初選的麻省參議員沃倫，曾聯袂敦促拜登上台首日就學生貸款每人減免5萬美元，而舒默更呼籲拜登上任100天內簽署行政命令。

立場傾向民主黨進步派的經濟智庫Groundwork Collaborative更推算，若要保障美國企業和工人充分發揮潛能工作，並使實際失業率降至3.5%，財政刺激規模就要高達3萬億至4.5萬億美元、即最多相當於美國國內生產總值(GDP)超過20%，原因之一是考慮到勞動參與率下降，實際失業率高得多。

不過，華爾街大行高盛質疑，聯邦學生貸款大多由來自中高收入家庭的學子所承做，因此免債所創造的可支配收入恐怕被存起來，之後10年，每年對美國經濟增長之貢獻恐僅多0.1個百分點，惟減債勢要透過加稅讓其他人承擔，換言之是「得不償失」。

克林信大學經濟系副教授徐家健指出，減免學生貸款是社會和政界多年訴求，而民主黨進步派的主張確實會令金融市場擔心。不過，他認為，即使拜登上台後難免「有啲嘢要還」，惟他及其財金團隊偏向中間派，過大的預算計劃難獲國會通過，經濟又不景氣，因此就算加稅，幅度也不會太大，遑論完全取消特朗普減稅。

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦指，拜登主政後勢要增加開支回應黨內進步派訴求，惟加稅本身很困難，可見美國將來要繼續印鈔應付開支，兩黨亦較難就刺激政策落實共識，就算疫苗面世有望改善經濟環境，屆時美元仍有下行壓力，資金遂傾向湧入新興市場資產。況且美股或會面臨最多一成調整，原因是現價已反映很多經濟復甦的憧憬，可是疫情依然嚴峻，美企業績和盈利指引有「不對辦」的風險。鑑於中美關係仍有暗湧，他建議投資者宜分散股票的地域分布。

另有分析指，華府常以封殺別國美元融資作為地緣政治籌碼，反效果是促使各國致力開闢美元以外的儲備，而拜登若走高福利路線，更需鞏固美元國際貨幣地位，以為龐大開支融資，理應從政治上減輕各國擺脫美元的誘因。徐氏認為，民主黨執政傾向取得盟友合作後才會出招對付某國，過程中會平衡多方利益，因此不會像特朗普般「特立獨行」，料拜登上場後不會常用美元制裁達到政治目的。

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