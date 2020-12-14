理財Campus：網上醫療股旺　量度強弱有法

【盈收來源：京東健康靠大藥坊最快有錢賺】

從營業收入來看，3間公司在疫情下持續飆升，其中京東健康今年上半年總收入為87.77億元人民幣，按年升約76%，收入主要受惠於通過自營業務京東大藥坊，銷售醫藥和健康產品，其次來自向第三方商家收取佣金和平台使用費，及向供應商和第三方商家收取數碼化營銷服務費等。

京東健康是最快錄得盈利的互聯網醫療股份，自去年開始已成功取得利潤，截至今年6月，公司的非國際財務報告準則盈利為3.7億元人民幣，其中的原因是公司的銷售費用率和管理費用率為3者之中最低。

至於阿里健康截至9月底的半年業績成功轉虧為盈，期內賺2.83億元人民幣。平安好醫生則繼續虧損，截至今年6月半年蝕2.13億元人民幣。

【業務重心：平安好醫生主打診症 拓線下網絡】

平安好醫生的業務重心是在線醫療健康服務，並與線下服務如醫院到診及藥店有緊密的合作。而京東健康及阿里健康業務模式相似，兩者均聚焦在醫藥電商，收入來自醫藥和健康產品銷售，其餘則來自線上醫療服務。

平安好醫生在醫療服務方面具優勢，公司通過AI(人工智能)輔助診療系統協助自有醫療團隊問診，並發展線下醫院網絡，今年8月公司已與17家線下醫院達成合作共建互聯網醫院平台的協議。截至今年上半年，其醫療網絡覆蓋超過160家醫美機構、430家中醫診所、2,000多家體檢中心、近1,800家牙科診所、超過4.9萬家診所及逾11.1萬家藥店。

另邊廂，京東健康的業務涵蓋範圍廣泛，且擁有獨特的中藥飲片供應鏈，還有經營藥品及非藥品批發。今年上半年醫藥和健康產品收入約76.93億元人民幣，佔總收入的87.6%。

【活躍用戶：阿里健康消費者逾2.5億】

科技公司得用戶者得天下，現時暫由平安好醫生跑出。截至今年6月底，平安好醫生註冊用戶數目達3.46億人，在線醫療收入按年增長106.8%至6.94億元人民幣，現時公司一共累積了超過8.2億人次諮詢數據。

其餘兩間公司主要公布活躍用戶數據。京東健康截至上半年的年活躍用戶7,250萬；阿里健康旗下天貓醫藥平台截至今年9月底的年度活躍消費者超過2.5億。

【藥物配送：京東健康30分鐘送達】

未來行業競爭或在於配送藥物的速度，京東健康送藥範圍覆蓋200個城市，分別有當日送達、次日送達、30分鐘、7天24小時快速送達服務。阿里健康近年亦提供30分鐘送達、7天24小時送藥的急送藥服務，覆蓋北京、廣州、深圳、上海、成都等14個城市，在140個城市推出「急送藥」服務。而平安好醫生送藥速度相對遜色，主打一小時送藥。

【母企實力：背靠大電商 物流團隊具優勢】

今年新經濟股業績遠勝舊經濟股，而京東健康和阿里健康亦因背靠互聯網公司，兩者朝醫藥電商方向發展。當中，京東健康更與京東集團合作，擁有自家的物流團隊，利用其遍布全國的配送基礎設施網絡，包括11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫，按需求為用戶提供快速送達服務。

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