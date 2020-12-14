永恒策略就北京高球會毗鄰在建物業與潛在租戶訂備忘錄

根據目前之開發計劃，主體地塊第二及第三階段預期將於2022年第1季度完成開發，並將於2022年第2季度交付予租戶。

集團旗下北京北湖9號公司獲北京朝來足球中心授權開發及經營該高爾夫球俱樂部及渡假村，及管理及經營其上之物業。

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