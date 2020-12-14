永恒策略就北京高球會毗鄰在建物業與潛在租戶訂備忘錄
2020年12月14日 07:21
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永恒策略(00764)公布，與北京朝來足球中心(作為業主)及潛在租戶已訂立諒解備忘錄，據此，潛在租戶有意租用建於毗鄰會員制高爾夫球俱樂部及渡假村之一幅佔地580畝地塊上(主體地塊)之第5、6、7、9及10號樓宇(第二及第三階段主體物業)，自交付日期起計為期37年，應付北京北湖9號公司之租金總額約為14.5億元人民幣。
根據目前之開發計劃，主體地塊第二及第三階段預期將於2022年第1季度完成開發，並將於2022年第2季度交付予租戶。
集團旗下北京北湖9號公司獲北京朝來足球中心授權開發及經營該高爾夫球俱樂部及渡假村，及管理及經營其上之物業。
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