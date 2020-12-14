【專家點評】陳政深：嘉瑞國際具新能源車概念值博

恒指連續兩星期下跌，但跌幅有限，亦尚未走出波動區間。中線走勢上，港股在接近27,000點位置，漸漸形成小圓頂，儘管指數近兩天出現反彈，但力度只屬一般；小圓頂之頸線目前位處26,100點，此位置亦是今年高低位黃金分割61.8%，該處似有一定支持，反映恒指正醞釀上破形態，但大市欠缺太大動力，加上季初至今指數已累計不少升幅，投資者宜先審視上述26,100點支持是否足夠。本欄早前已指出，數據顯示第四季度過去十年從未見雙位數升幅，因此大致看淡12月份恒指表現，現價指數博上博落均未必有太大勝算，宜先行觀察。

嘉瑞主要為小鵬提供電控殼體，主要用於自動駕駛控制器之上，技術如此關鍵，小鵬對其的要求當然甚高，而據嘉瑞指，亦有特製精密模具去生產電控殼體。

市場似乎漸漸將公司視作新能源汽車供應鏈的一部分，令其股份近日升勢轉急，上日雖創出新高後倒跌，但似是獲利盤居多，中線值得再睇高一線，預料整固過後可再突破，0.8元附近收集具勝算，中線目標1.5元，止蝕參考0.66元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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