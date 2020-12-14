【專家視野】李秀恒：內地消費規模隨時超越美國

內地民眾消費力不俗，在「內循環」政策推動下可進一步獲得釋放。

受新冠肺炎疫情再次惡化影響，美國感恩節假期購物人流及總消費金額，都較去年同期大幅下降，尤其是被稱為每年美國零售業業績晴雨表的「黑色星期五」購物節，到實體店購物人數大減近40%，即使網購人數上升，恐難挽救零售業頹勢。

鑑於民眾消費佔美國國內生產總值(GDP)比重高達70%，零售業的慘淡足以反映美國經濟確實處境不妙。反觀，在抗疫和防疫各個方面均取得佳績的中國，不僅官方和中小型企業製造業採購經理指數(PMI)先後創近年新高，民眾的消費潛力在「內循環」政策推動下進一步釋放，形成龐大的消費品零售市場，更有趕超美國的勢頭。

國家發改委副主任連維良近日透露，2019年中國社會消費品零售總額首次突破40萬億元人民幣(下同)，相比2015年增長超過42%。同時，去年中國社會消費品零售總額，與美國零售業體量規模僅相差約2,000億美元，意味中國隨時可能超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

事實上，在「十三五」時期，受惠經濟結構和產業優化、內地消費品零售市場壯大外，中等收入群體亦大增，估計目前約4億人達到中等收入水平，令消費對經濟增長的貢獻率持續上升。據發改委預計，「十三五」以來中國的消費對經濟增長的貢獻率平均在60%以上。然而，這一數值與美國相比仍有上升空間，加上中國擁有較大的人口，以及「十四五」時期將力爭把中等收入群體佔總人口的比重由目前的29%，提升至約40%，即約6億人達到中等收入水平。可以預期，中國消費市場仍有很大的增長空間，且有能力形成如歐美般以內部消費為主，並帶動外部商貿活動的經濟體系。

中國奢侈品市場於全球「疫」市下增長，消費品零售總額快速回升都在在證明，中等收入群體消費群體不斷擴大，也為中國經濟注入了很大的韌性。對香港而言，如何利用自身低稅率的優勢，把握中國「十四五」發展的機遇，成為建設「內循環」經濟的參與者，以及「外循環」系統的聯繫者，是必須研究課題。對投資者而言，多留意與內需相關的股份，尤其是以民生消費為主要業務的企業，相信亦能有不錯的回報。

香港經貿商會會長 李秀恒

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