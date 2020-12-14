【市前重點睇】道期升逾百點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.79；港匯處7.7508；離岸人民幣(CNH)見6.547；美元兌日圓報103.95；歐元企1.2131；英鎊見1.3314。金價跌至1,837美元。布油企50.07美元；紐油徘徊46.68美元水平。道指期貨升逾150點。

●外國傳媒報道，英國首相約翰遜表示，無法在關鍵紅線上妥協，會盡全力去嘗試，並盡可能地富有創造性。他提到，關於無協議脫歐是清晰且簡單的，並已經準備好了。

●英倫銀行將緊接聯儲局後，於本周四召開議息會議。雖然英國領先全球開始接種新冠肺炎疫苗，令市場對英國經濟前景趨向樂觀，普遍預期英倫銀行會維持利率0.1厘不變，但仍有部分人士警告，若2021年英國無協議脫歐，該行仍可能考慮實施負利率。

●投資者觀望美國國會就新一輪紓困方案的談判進展，美股3大指數上周五(11日)個別發展。道指先跌後回穩，收報30,046點，升47點或0.16%；標指收報3,663點，跌4點或0.13%，連續3日下跌；納指收報12,377點，跌27點或0.23%。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報26,241點，跌263點或1.01%。

●即月恒生指數夜期收報26,373點，跌82點，低水133點，成交15,285張。

●外媒報道，美國參議院上周五批准為期一周的臨時開支法案，意味着聯邦政府暫時不會因為融資問題而在周五深夜停擺。

●外媒引述標準普爾全球(S＆P Global)數據顯示，於2020年，美國的公司債違約率按年增長80%，達到143個；歐洲違約率則增長2.8倍，達到42個；包含中國的新興經濟體違約率升至30%，達到28個。雖然違約總數仍低於2009年，整體違約率自2010年以來首次超過5%。

●外媒報道，美國信託銀行道富(State Street)正與瑞士銀行磋商將資產管理部門合併。據悉，兩家銀行2020年初曾就有關合併進行討論，到今夏時一度接近達成協議，雖然最終沒有成事，惟兩家銀行依然繼續接觸。

●美國醞釀出台新一輪刺激方案，通脹預期升溫，刺激國際金價上周五上漲。紐約2月期金收報每安士1,843.6美元，升6.2美元或0.3%，全星期計累升0.2%。美匯指數報90.97，升0.16%。

●國際油價上周五下挫，紐約1月期油收報每桶46.57美元，跌21美仙或0.45%；布蘭特2月期油收報每桶49.97美元，跌28美仙或0.56%。

●油服公司貝克休斯公布，上周美國石油鑽井數急增12台，至258台，市場預期為248台。

●標普全球普氏數據顯示，明年石油需求預計將反彈約每日600萬桶，美國頁岩油產量預計減少約每日100萬桶，這現象可讓重啟閑置產能的中東及其OPEC夥伴國重獲市場佔有率。上述展望是假設全球國內生產總值(GDP)將會恢復，並於2021年下半年加速增長。

●新冠肺炎重挫全球石油需求，各地石油巨頭相繼裁員止血。外媒報道，埃克森美孚(Exxon Mobil)最近傳出將裁減其在美國德州休斯敦地區逾700名員工。

●歐洲股市上周五受壓，英國富時100指數收報6,546點，跌53點或0.8%；法國CAC指數收報5,507點，跌42點或0.76%；德國DAX指數收報13,114點，跌181點或1.36%。

●中國財政部前部長樓繼偉在「2020三亞·財經國際論壇」時稱，2020年是一個轉折點，非常多的跨境投資、國際投資進入中國，且帶有流動性的配置均在擴大。不過，對於內地何時能夠成為金融中心及真正的儲備貨幣國家，他認為為時尚早，需要人民幣在資本項下完全開放，不具備條件，這個仍是比較難去做到。

●美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，11月份50大指標甲廈錄14宗成交，按月急增1.8倍並創半年新高，惟售價及租金分別按月再挫2.1%及0.5%，當中甲廈售價更連跌17個月，累積跌幅近兩成。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020