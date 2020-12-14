【樓民熱話】麗晶大爆疫情！淘大沙士價55萬一間會否重臨？

近日樓市最大話題，離不開香港地「疫」廈盛行，麗晶花園經已淪淘大翻版。當年淘大花園沙士價只需55萬元，就可買入兩房單位上車安居樂業。若然你問小弟會不會再現？答案自然是不會。但是，沙士後樓價由1997年高位計累跌近7成，卻不無重臨的可能，為甚麼？請看下文分解。

以往香港以擁有亞洲、乃至全球最高效廉潔的政府而聞名於世，但今年以來的新冠肺炎疫情，卻屢屢打破了這一都市傳說。相比起一橋之隔的澳門，兩者都是特區，但香港防疫樣樣都論論盡盡，其笨拙程度令人難以置信，抗疫變了無為而治，試問如此下去，香港還哪有前景可言？下筆之時，港府公布下個月有首批疫苗到港，且看其到時表現。

難怪許多港人用腳投票選擇離開香港，最近積金局數據顯示，截至6月底，今年第2季共約6,000宗以「永久離港」為由提取強積金，涉及金額9.9億元。雖然該數字已連跌2季，但切勿高興得太早，以為移民潮回落；以時間段來說，今年1月至6月，正值新冠肺炎肆虐全球，全球幾乎停擺，港人想走都無路可逃。

若然「睇闊啲」，擴大時間跨度，2016年至2019年，以同樣理由提取強積金的數字分別為3.27萬、3.65萬、3.38萬及3.03萬宗，加上今年上半年的1.36萬宗，過去4年半共有14.69萬人離開香港，涉及金額約198億元，平均僅13.5萬元。若以僱員及僱主每月供款上限共3,000元計算，平均供款年期僅3.75年；若以今年第二季打工仔月入中位數1.9萬元計算，僱員及僱主每月合供1,900元計算，平均供款年期為5.9年。換言之，離開的人料多為青壯年，進一步削弱香港經濟的活力。

近期身邊不時傳來朋友移居內地、海外的消息，相關劈價賣樓移民的報道亦愈來愈多；目前，新冠肺炎疫苗已開始在英國注射，明年環球疫情若有改善，相信才是香港人移民外地的高潮。加上最近第四波疫情來襲，禁聚令之下，業內人士估計將有多1,000間食肆結業，其他各行各業如健身、美容，娛樂場所亦受打擊，來年失業率大機會超越沙士時期。經濟不景、失業高企、賣樓移民再加國際金融中心動搖，樓價就算不跌足7成，保守估計都會由高峰下跌3成。

東網產經專欄作者 林南冧

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