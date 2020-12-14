新股專輯：匯森家居招股 入場費3757元
2020年12月14日 08:14
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內地家具產品製造商匯森家居(02127)周一(14日)起招股，計劃發行7.5億股，10%在港公開發售，招股價1.57至1.86港元，以中間價計，集資淨額約12.288億元，主要用於建立一個由兩個生產車間組成的專注於製造板式家具及軟體家具的新製造工廠及建設愛格森工廠二期工程。每手2,000股，入場費3,757.49元，12月18日中午截止認購，預計12月29日在主板掛牌，保薦人為中信建投國際。
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