【專家點評】陳正犖：歐央行「不太鴿」　有利Euro中期升勢

歐洲央行一如預期維持利率不變，但加大抗疫緊急買債計劃(PEPP)額度5,000億歐元，並延長期限9個月至2022年3月，重新投資到期的債券，至少持續至2023年底。

今次歐洲央行議息最主要的不同，是明確指出不再集中以量去作資產購買，而是有效地針對金融狀況，這或意味當局希望控制收益曲線及限制息差上升。總體來說，今次歐洲央行會議大致符合預期，但不太「鴿派」，預期仍有眾多不明確下，歐洲央行會繼續提供刺激措施，有利中期歐元升勢。

另外，雖然歐洲央行亦有提到關注歐元升值，但當局並沒有透過減息去阻止歐元升值，反映歐元升勢未達關注水平。

惟要留意的是，短期至年底，隨着支持德國鎖國的聲音增加，以及期貨市場上歐元長倉已達紀錄高位，料歐元或於高位有調整風險。歐元兌美元的相對強弱指數處於超買水平，短期或先行於1.2011至1.2218區間上落，下一支持和阻力或分別為1.1920和1.2555。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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