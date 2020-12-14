PF Group全購要約截止　公眾持股降至11.76%

至於公眾持股量僅11.76%，少於25%最低公眾持股量的規定。要約人及公司將於實際可行情況下盡快採取適當步驟以恢復所規定的最低公眾持股量。

該股申請周一(14日)9時正起停牌。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020