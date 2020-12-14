PF Group全購要約截止 公眾持股降至11.76%
2020年12月14日 08:15
東網電視更多新聞短片
PF Group(08221)公布，要約人機穎投資提出的要約已於12月11日下午4時正截止，要約人已接獲涉及要約項下合共2.6452億股要約股份的11份有效接納，相當於公司全部已發行股本約13.23%。計及要約人已收購的股份及上述接納要約的股份後，要約人及其一致行動人士於公司持股由75.02%增至88.24%。
至於公眾持股量僅11.76%，少於25%最低公眾持股量的規定。要約人及公司將於實際可行情況下盡快採取適當步驟以恢復所規定的最低公眾持股量。
該股申請周一(14日)9時正起停牌。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020