冠華國際預計未能如期償還2.9億元融資貸款

公司指出，受累中美貿易戰及持續的新冠肺炎的不確定因素，加上附屬南京新一棉紡織印染及一群中國實體涉嫌參與侵犯中國新疆維吾爾自治區人權，已被美國商務部實施制裁，導致銀行收緊其信貸政策等。

儘管出現上述情況，集團已根據融資協議償還前3期預設還款。董事會已採取措施與銀行組成之銀團討論及商討暫緩還款及再融資安排，亦已採取積極的措施增加集團的現金流量，包括與內地銀行聯繫以就該項融資的還款獲得銀行融資。於公布日期，集團業務營運正常。

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