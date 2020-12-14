【專家點評】潘梓生：白銀具兩大特質來年勢獲捧

盛寶銀行最近提出了2021年「十大驚奇」，雖然並非所有「驚奇」預測都是買入建議，當中白銀價格絕對是2021年的樂觀預測。筆者一直看好白銀價格，因現時貨幣政策與2011年時極為相似，甚至有過之而無不及，因此市場對於未來惡性通脹風險及貨幣的不信任程度只會愈來愈高。加上，歐洲央行已再度加碼量化寬鬆，市場也正在炒作聯儲局將可能有新的舉措，正如比特幣價格維持強勢，白銀價格也難長期處於低位。

白銀的屬性對投資者來說有點難被捉摸，因白銀既擁有貴金屬的屬性，同時也有工業用途。不過，兩者的特性將令白銀價格在來年更受惠，現時市場通脹預期再度提升，美國通脹保值債券ETF資金流入再創新高，通脹掉期利率也創下3月以來最高，這將推升貴金屬價格。另外，工業金屬價格近期升勢極為驚人，白銀的工業屬性將令價格同樣受惠。

來年拜登即將上任美國總統，政策將加速推動綠色能源，當中太陽能的發展將會迅速提升白銀需求，這將令白銀的投資及實體需求均得到提振。當來年白銀需求得到提升的同時，白銀供應則未必能夠大幅提升，因為大部分的開採白銀都只是其他基本金屬的副產品。因此，白銀2021年或再上試50美元的歷史高位。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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