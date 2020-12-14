【專家點評】沈振盈：港股短期未擺脫上落市

踏入12月，港股走勢窄幅上落，缺乏明確的方向，主要是因為缺乏新的消息刺激，資金入市態度轉趨審慎。上月的大升浪，主要是因為兩個消息，其一為預期拜登會當選美國總統，憧憬中美關係有所改善；另一因素是疫苗的研發有進展，市場憧憬經濟可望復甦。

由於早前股市的上升，已充分反映此等利好因素，但實際的美好效果是否一如所料，仍是未知之數。故此，資金在現水平採取觀望的態度，並未有積極入市。另方面，上述兩個利好因素，仍未被完全確定，若有差池，對大市的影響及衝擊，實不容忽視。從技術走勢分析，恒生指數正處於26,200至26,800點的波幅區間內上落。暫時的情況來說，要出現突破並不是容易之事。故此，現階段策略以不變應萬變，只宜觀望為主。

若從玄學角度分析，上周一開始過了「大雪」後正式踏入戊子月，此月上半月股市表現較好，新曆21日「冬至」之後形勢將有改變，走勢極大機會逆轉。故此，大家宜把握未來一周的升勢獲利爲上。本周日子仍是反覆為主，向上空間不多。

本周每日的股市走勢預測：

周一（辛卯日）為天干屬金地支屬木，金剋木之局，窄幅上落。

周二（壬辰日）是天干屬水地支屬土，土剋水之局，呈現弱勢。

周三（癸巳日）是天干屬水地支屬火，水火交戰之局，走勢反覆。

周四（甲午日）為天干屬木地支屬火，木生火之局，反覆回升。

周五（乙未日）為天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況現震盪。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）

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