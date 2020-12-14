時代鄰里元收購成都物業管理公司49%權益

目標公司全資擁有成都合達聯行物業服務(項目公司)。截至2020年8月31日，總部設在成都的項目公司的物業管理服務涵蓋合約面積約2670萬平方米及在管面積約1,852萬平方米，多達185個合約管理服務項目及155個在管服務項目。收購事項將使集團擴大其於中國西南地區物業管理服務領域的業務規模及市場份額。

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