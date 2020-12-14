港股窄幅上落 小米及京東健康創新高 滙豐偏軟

港股好淡爭持，恒生指數於25,500點上落，波幅不足150點。國企指數及科技指數靠穩，主板成交650億港元。

大型科網股普遍下跌，騰訊及阿里巴巴跌1.5%；美團早段挫逾7%後回順，暫跌近4%；京東集團跌近2%。小米集團獨強，股價創28.9元新高，暫報28.7元，升4.1%。

半新股方面，京東健康飆6.4%，創129.8元新高。上周五掛牌爆升的泡泡瑪特一度回吐11%，暫跌近半成，報65.75元。

其他重磅股普遍向好，友邦保險及中國移動升逾1%撐市；中國平安及香港交易所升0.5%；建設銀行無起跌；滙豐控股跌0.5%。

【09:20】滙豐偏軟 美團急挫7%

港股周一(14日)開市缺乏方向，恒生指數升16點或0.06%，報26,522點；國企指數高開1點，至10,453點；科技指數低開24點或0.3%，報8,056點。

大型科網股個別發展，美團下挫逾7%，阿里巴巴和騰訊跌約1%，小米集團則升3%。

金融股方面，滙豐控股跌0.3%，友邦保險升0.6%。

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