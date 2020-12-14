黎智英再被控違反國安法　壹傳媒股價挫近9%

官司纏身、因涉嫌欺詐而正在荔枝角收押所還押的壹傳媒黎智英，上周五(11日)再被控違反《港區國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上周六(12日)於西九龍裁判法院提堂。壹傳媒股價周一(14日)早段急跌8.9%，低見0.255港元。

壹傳媒股價自8月份大幅波動，至今已超過4個月，但證監會調查尚未有結果，亦未有交代進展。各界要求證監會加快調查進度，並促其他財金部門主動介入調查，以保障投資者權益。

投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥證監會不作為，令散戶和小投資者變成興風作浪者的待宰羔羊。他指，有留意到壹傳媒的股價異動，但更關注8月壹傳媒股價波動後4個月以來，證監會一直沒有為調查此事作任何更新，予人證監會做事被動、不積極的感覺，容易讓股壇的壞人有機可乘。

他解釋，單看業務，壹傳媒前景不理想，不值得投資，但就疑有人利用人們的政治取態，宣稱買入該公司股票便是支持該公司和支持某政治取向。然而該公司股價由8月最高位1.96元，跌至目前約0.2元的水平，未走貨的人經已嚴重損失。可是證監會至今，從來沒有交代過當中有沒有人犯法，做事太慢。

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