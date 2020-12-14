中國經濟：四大一線城市新建商品住宅樓價按月漲0.2%

中國國家統計局公布，今年11月份70個大中城市房地產市場價格漲幅總體平穩，略有回落。

初步測算，11月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較上月回落0.1個百分點。其中，北京下降0.1%，上海和深圳持平，廣州上漲0.9%。二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅與上月相同。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.3%、0.8%和0.6%。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅較上月回落0.1個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅與上月相同。

按年比較方面，初步測算，11月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.9%，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲8.3%，漲幅較上月擴大0.3個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.2%，漲幅較上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.1%，漲幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.8%，漲幅較上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格同比上漲1.5%，漲幅與上月相同。

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