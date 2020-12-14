中國經濟：互聯網保險業務監管辦法出台　明年2月實施

中銀保監發布《互聯網保險業務監管辦法》共5章83條，具體包括總則、基本業務規則、特別業務規則、監督管理和附則，並自2021年2月1日起施行。

條文中提到，互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證(備案表)上載明的業務範圍。此外，互聯網保險公司不得線下銷售保險產品，不得通過其他保險機構線下銷售保險產品。

中銀保監稱，下一步將繼續密切跟蹤研究互聯網保險領域新情況新問題，廣泛聽取各方面意見建議，及時出台配套政策，逐步構建立體化的互聯網保險制度體系，推動互聯網保險持續健康發展。

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