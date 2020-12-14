【高盛推介】恒指26500點水平爭持 牛熊精選
2020年12月14日 10:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(11日)個別發展。市場繼續觀望美國新一輪財政刺激方案及新冠疫苗進展。恒指上周五升95點。今早則高開16點後倒跌，現時則在26,500點水平爭持，報26,492點，跌13點。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五流入牛證的資金傾向留意25,400點以下的遠距離收回價產品。而流入熊證的資金則集中在27,100點以上收回價的產品。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(58889)，與現價有約300點差距。並可留意收回價稍遠，在25,900至26,000點附近的恒指牛(56578)及活躍條款恒指牛(55243)。遠牛選擇可留意低面值的恒指牛(57342)，與現價有約750點差距。
恒指牛(58889)，收回價26,168點，行使價26,068點，換股比率10,000，槓桿比率50.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(56578)，收回價26,018點，行使價25,918點，換股比率10,000，槓桿比率39.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(55243)，收回價25,918點，行使價25,818點，換股比率10,000，槓桿比率34.6倍，活躍條款。
恒指牛(57342)，收回價25,750點，行使價25,650點，換股比率20,000，槓桿比率28.4倍，低面值、相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，貼熊選擇可留意恒指熊(64488)，與現價有約400點差距。並可留意收回價稍遠，在26,950至27,150點間的恒指熊(52611)及活躍條款恒指熊(50183)。遠熊選擇可留意低面值的恒指熊(53805)，與現價有約750點差距。
恒指熊(64488)，收回價26,895點，行使價26,995點，換股比率10,000，槓桿比率49.9倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
恒指熊(52611)，收回價26,988點，行使價27,088點，換股比率10,000，槓桿比率42.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(50183)，收回價27,138點，行使價27,238點，換股比率10,000，槓桿比率34.3倍，活躍條款。
恒指熊(53805)，收回價27,250點，行使價27,350點，換股比率20,000，槓桿比率29.9倍，低面值、相近收回價遠熊中槓桿最高。
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