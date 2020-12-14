聯通與美團簽署戰略合作協議 全面推進5G生態建設
2020年12月14日 10:35
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據中國聯通官方微信公眾號消息，近日中國聯通與美團(03690)簽署戰略合作框架協議，雙方基於各自領域的主營業務與資源優勢，圍繞5G、物聯網、大數據等領域展開深度合作，建立長期雙贏的戰略合作夥伴關係。
根據協議，中國聯通依託其在通信領域的各種優勢，為美團提供其在辦公及業務經營發展所需的各類服務，同時美團將根據具體業務需求與中國聯通進行合作探討。
在5G+IoT產業生態建設方面，雙方基於各自資源優勢，在5G智能連接業務與服務、物聯網生態等方面開展全面合作，探索並落地5G及物聯網的商用應用場景，打造物聯網智能生態共同體。
在大數據方面，雙方在遵守相關法律法規的基本原則下，向用戶提供更加精準的產品與服務。
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