日本第4季短觀大型製造業景氣指數勝預期

日本第4季短觀大型製造業景氣判斷指數為-10，預期為-16，前值為-27；短觀大型非製造業景氣判斷指數為-5，預期為-7，前值為-12；短觀大型製造業前景指數為-8，預期為-10，前值為-17；短觀大型非製造業前景指數為-6，預期為-7，前值為-11。

此外，季內短觀小型非製造業景氣判斷指數為-12， 預期為-19 前值為-22；短觀小型製造業景氣判斷指數為-27，預期為-36， 前值為-44。

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