歐央行：引入數碼歐元將帶來「新商業模式」

內媒引述The Block報道，歐洲是否會推進歐元的數碼化，目前還沒有明確的決定，但歐洲央行(ECB)領導層的一份新聲明暗示，該機構正在關注此舉對市場的潛在影響。其中，歐洲央行理事會指出，歐元體係正在朝着可能創建數碼歐元的方向發展，並且將不會有意剝奪私營部門在提供支付服務方面的作用，相反它將為支付服務提供一個可能的機會。

如果採用這種結構的話，受監管的私人中介機構將處於最佳地位，以提供前端解決方案和輔助服務，並建立基於數碼歐元的新商業模式。

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